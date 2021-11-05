Cancun’da 15 kişi uzun namlulu silahlarla oteli bastı: 2 ölü

Meksika’nın Quintana Roo eyaletindeki tatil şehri Cancun’da bir otele uzun namlulu silahlarla baskın yapan 15 kişilik grup bir kişiyi tekne ile kaçırdı. Quintana Roo Eyalet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada baskında bir kişi yaralanırken 2 kişi de hayatını kaybetti.

Otelde bulunan ziyaretçiler ve çalışanlardan edinilen bilgiye göre bugün otele uzun namlulu silahlarla gelen 15 adam içerideki bir kişiyi tekne ile kaçırdı. Baskın sırasında silahlı adamlardan birinin açtığı ateş sonucu bir kişi yaralanırken 2 kişi de hayatını kaybetti.

Yaşanan olay oteldeki ziyaretçilerde korku ve paniğe neden olurken bir çok ziyaretçi saklanmak için kaçıştı.

Olayın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri geldi.