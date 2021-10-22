Canan Karatay’ı dolandıran şebeke üyeleri tutuklandı

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Marmaris’te FETÖ tehdidiyle 9,5 kilogram altınını aldıkları yaşlı bir adam ile ünlü diyetisyen Canan Karatay’ı dolandıran şebeke üyesi 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kendilerini MİT mensubu olarak tanıtan dolandırıcılık şebekesi üyeleri 8 Ekim’de Marmaris’te yaşayan 80 yaşındaki İ.C’yi telefonla arayarak, “Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı, banka hesaplarınız ve varsa evinizdeki ziynet eşyalarınız tehlikede, gelen ekiplerimize teslim edin” diyerek yaşlı adamın 9.5 kiloluk altınlarını dolandırdı.

Dolandırıcılık olayının ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri şüphelilerin yakalanması için sivil ekip oluşturdu. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek şüphelileri tespit etti.

Dolandırıcılık şebekesinden Ali Ç. (39) ve Hilmi D. (56) isimli dolandırıcılara Armutalan Mahallesi’nde altınları teslim ettiğini belirten İ.C’nin beyanı üzerine çevrede yapılan güvenlik kamerası görüntülerine zanlıların altınların olduğu torbayı taşıdıkları o onlar ortaya çıktı. Görüntülerden eşkalleri belirleyen emniyet mensupları operasyonla Adana’da yakaladıkları zanlıları adalete teslim etti.

Canan Karatay’ı da dolandırmışlardı

2013 yılında Canan Karatay’ı da dolandıran şebeke üyelerinden Mehmet K. (30) ve İsmail A. (30) ise, Marmaris’te yaşayan F.K.K. isimli vatandaşı aynı yöntemlerle 300 bin lira dolandırma girişiminde bulunurken suçüstü yakalandı.

Muğla Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından zanlılar Marmaris Adliyesine sevk edilerek hakim karşısına çıkarıldı. Dolandırıcı şebekesi üyelerinden hakim karşısına çıkarılan Ali Ç., Hilmi D., Mehmet K. ve İsmail A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dolandırıcılık şebekesi ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ve operasyonların devam ettiği bilgisi edinildi.

Emniyet’ten uyarı

Emniyet yetkilileri, "Devletin hiçbir memuru vatandaşları arayıp bu şekilde bir para isteme olayı yapmaz. Vatandaşlarımızı daha dikkatli ve temkinli olmaya davet ediyoruz. Bu şekilde bir arama ile karşılaşırsanız hemen 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden emniyet birimlerine ulaşın" uyarısında bulundu.