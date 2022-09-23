Canan Kaftancıoğlu’nun yargılandığı davada dosya mütalaa için savcıya gönderildi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki evinin fotoğraflarının izinsiz çekilmesine ilişkin 10 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, dosyayı mütalaa için savcılığa gönderdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki evinin 21 Nisan 2020 tarihinde fotoğraflarının izinsiz çekilmesine ilişkin ‘suç işlemeye tahrik, ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Canan Kaftancıoğlu katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu.

“Bu konu ile ilgili yargılandım, beraat ettim”

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş duruşmada tanık olarak dinlendi. Özçağdaş, “Bu konu ile ilgili yargılandım ve hakkımda beraat kararı verildi. Müşteki Fahrettin Altun’un evinin fotoğrafını çekmedim. CHP Üsküdar İlçe Başkanıyım, aynı zamanda meclis grup başkanıyım. Bu görevlerim çerçevesinde herhangi bir kent suçu, yerel yönetimlere dair suç oluştuğunda partimi temsilen gider bakarım. Herhangi bir sorun görürsem kamu otoritelerine başvururum. Bu olayda da Sayın Altun’un gerçekleştirmiş olduğu mevzuata aykırı yapılaşmalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tespit ediliyor. Konu kamuoyu gündemine geliyor, gazete haberlerine çıkıyor. Çeşitli yurttaşlarımız tarafından orada yaşanan süreç alenileştiriliyor ve kamuoyunda gündem oluşturuluyor. Ben de çok doğal olarak bu mevzuata aykırı yapılaşmanın olduğu alana gittim. Yeni bir mevzuata aykırı yapılaşma var mı yok mu ona baktım” dedi. Özçağdaş, söz konusu alanda kontrollerini yaptığını ve il başkanı Canan Kaftancıoğlu’na yeni bir aykırı durumun olmadığını bildirip oradan ayrıldığını söyledi.

“Suçun unsurları oluşmamıştır”

Sanık Kaftancıoğlu’nun avukatı ise, atılı suçun unsurlarının gerçekleşmediğini belirterek, “Tanık olarak dinlenen Suat Özçağdaş yargılandığı Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nin dosyasında beraat etmiştir. Müvekkilin beraatine karar verilmesini talep ederiz” dedi.

Dosya mütalaa için savcıda

Ara kararını oluşturan mahkeme, mütalaa verilmek üzere dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın 21 Nisan 2020 tarihinde İletişim Başkanı olan Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evin görüş alanına alarak cep telefonuyla fotoğraf çektiği anlatıldı. Bu şekilde kayda aldığı görüntüyü de partisinin il başkanı olan Canan Kaftancıoğlu’na göndererek ifşa ettiği belirtildi. İddianamede, Kaftancıoğlu’nun "suç işlemeye tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından toplamda 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.