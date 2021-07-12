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Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı

Güveni kötüye kullanmak suçundan aranan Canan Kaftancıoğlunun kardeşi C.Ş. dün Muğla Fethiye’de gözaltına alındı.

Asayiş 12.07.2021, 09:01
Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
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Edinilen bilgiye göre, Fatsa 1.Asliye Ceza Mahkemesince Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanmak suçundan hakkında arama kaydı bulunan Ordu'da bir hastanede yönetici olduğu belirlenen C.Ş. (41) dün Fethiye'de yakalandı. Şahıs ifadesinde İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi olduğunu söyledi.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan C.Ş. bugün Fethiye Adliyesine sevk edilecek.

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