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Canan Kaftancıoğlu ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesine geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında resen soruşturma başlatılan Canan Kaftancıoğlu, ifade vermek üzere Çağlayan’daki adalet sarayına geldi.
Asayiş 29.08.2022, 11:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında resen soruşturma başlatılan Canan Kaftancıoğlu, ifade vermek üzere Çağlayan’daki adalet sarayına geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Ağustos’ta gerçekleşen bir toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerikli ifadelerde bulunduğu gerekçesiyle Canan Kaftancıoğlu hakkında ’cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan resen soruşturma başlatmıştı. Canan Kaftancıoğlu bu kapsamda ifade vermek üzere Çağlayan’da adalet sarayına geldi.
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