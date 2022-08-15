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Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında re’sen soruşturma başlatıldı.

Asayiş 15.08.2022, 18:10
Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında re’sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 12 Ağustos’ta gerçekleşen bir toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerikli ifadelerde bulunduğu belirtildi. Şüpheli Canan Kaftancıoğlu hakkında bu nedenle ’cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan re’sen soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

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