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Canan Kaftancıoğlu, denetimli serbestlikle tahliye oldu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, resmi işlemlerinin ardından denetimli serbestlikle tahliye oldu.

Asayiş 31.05.2022, 18:54
Canan Kaftancıoğlu, denetimli serbestlikle tahliye oldu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, resmi işlemlerinin ardından denetimli serbestlikle tahliye oldu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na beş ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onamıştı. Kaftancıoğlu, infaz işlemleri için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine gelmiş, buradaki işlemlerinin ardından Silivri Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmişti. Aldığı cezanın yatarının 3 yıldan az olması nedeniyle denetimli serbestlik uygulanacak olan Kaftancıoğlu, akşam saatlerinde tahliye oldu.

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