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Çanakkaleli Tuğgeneral İdlib’te şehit oldu

ÇANAKKALELİ TUĞGENERAL SEZGİN ERDOĞAN GEÇİRDİĞİ RAHATSIZLIK SONUCU İDLİB’TE ŞEHİT OLDU.

Asayiş 09.09.2020, 11:13
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Çanakkaleli Tuğgeneral İdlib’te şehit oldu

Çanakkaleli Tuğgeneral Sezgin Erdoğan geçirdiği rahatsızlık sonucu İdlib’te şehit oldu.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada; “Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekât bölgesinde 09 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay ile askeri yetkililer, Erdoğan’ın Esenler Mahallesindeki baba evinde acı haberi annesine bildirdiler. Şehit evinde ambulans ve doktor da hazır bekliyor.

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