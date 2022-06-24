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Çanakkale’deki orman yangını kontrol altında

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Asayiş 24.06.2022, 17:50
Çanakkale’deki orman yangını kontrol altında

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yenice’nin Sofular köyünde saat 14.35’te başlayan orman yanığını 17.45 itibariyle kontrol altına alındı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Yenice Orman İşletme Müdürlüğü, Balıklıçay Orman İşletme Şefliği 56 nolu bölmedeki yangına; havadan 2 helikopter, 4 arazöz, 3 hizmet aracı, 1 ilk müdahale aracı ve 22 personel müdahalede bulundu.

1 hektarlık orman arazisinin zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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