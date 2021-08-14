Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde başlayıp, ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Bir traktörün römorköründen çıktığı ifade edilen yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Aşağışevik köyü yakınlarında tarım arazisinde saat 15.30 sıralarında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Şiddetli poyraz nedeniyle kısa sürede büyüyen yangını gören köylüler durumu 177 Alo Orman Yangın İhbar Hattı’na bildirdi. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler karadan 10 arazöz, havadan da 3 helikopterle yangına müdahale etti. Yaklaşık 4 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Aşağışevik köyü yakınlarında meydana gelen yangının yerleşim yerinde risk oluşturmadığını belirtti. Demirci, “Ekiplerimiz canla başla çalıştılar. Tüm ekibime özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İnsan üstü bir mücadeleyle çok şükür ciddi bir sıkıntı olmadan yangını kolayladık. Şuan itibariyle kontrol altında değil ama hava kararmadan inşallah kontrol altına alabileceğimizi tahmin ediyorum. Destek olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına herkese teşekkür ediyorum. İlk başlarda sıkıntılı bir durum olmuştu, ama şuan itibariyle çok sıkıntılı bir durumumuz yok. Yangının çıkış nedeniyle henüz bir net bir şey yok ama bir traktörde saman balyalarının yandığıyla alakalı bir bilgimiz var. Onu araştırıyoruz" dedi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.