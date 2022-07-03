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Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı
Çanakkale’nin Biga ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.
Asayiş 03.07.2022, 21:20
Çanakkale’nin Biga ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.
Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Doğancı köyünde, saat 17.30 sıralarında ağaçlandırma sahası yakınlarındaki kırsal arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına, 3 helikopter, 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 3 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 hizmet aracı, 2 treyler, 2 belediye itfaiyesi ve 52 personel müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, 10 hektarlık alan yangında zarar gördü.