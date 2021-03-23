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Çanakkale’deki aksiyon filmi gibi uyuşturucu operasyonu kamerada

Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı. Hassas burunlu köpeklerin katıldığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. O anlar kamerayla görüntülendi.

Asayiş 23.03.2021, 12:04
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Çanakkale’deki aksiyon filmi gibi uyuşturucu operasyonu kamerada

Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı. Hassas burunlu köpeklerin katıldığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. O anlar kamerayla görüntülendi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17-19 Mart tarihleri arasında Gökçeada ve Biga ilçelerinde eş zamanlı 5 farklı operasyonda toplam 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Hassas burunlu köpeklerin katıldığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Şüphelilerden K.A., D.K., C.C., V.E., ve Afgan uyruklu H.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonlar neticesinde 150 gram toz esrar, 202 gram metamfetamin, 100 adet sentetik ecza (xanax hap), 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 182 bin 145 kilo bandrolsüz tütün, 25 adet çeşitli marka ve modelde satışa sunulmuş, faturasız, saat- bileklik- tespih, 4 adet terazi, bin 580 adet dolu makaron, 400 adet boş makaron, 472 çift değişik tip ve markada faturasız, taklit (imitasyon) ayakkabı ele geçirildi.
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