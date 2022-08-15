banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Hava ulaşımına yağmur engeli
Hava ulaşımına yağmur engeli
İBB, yağan yağmurun altında çim suladı
İBB, yağan yağmurun altında çim suladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Trabzonspor, Marc Bartra’yla anlaştı
Trabzonspor, Marc Bartra’yla anlaştı

Çanakkale’de yıldırım düştü: 1 ölü

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde yıldırım düşmesi sonucunda Muhammet Duman (18) hayatını kaybetti.

Asayiş 15.08.2022, 12:00
Çanakkale’de yıldırım düştü: 1 ölü

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde yıldırım düşmesi sonucunda Muhammet Duman (18) hayatını kaybetti.

Olay, Çanakkale’nin Yenice İlçesine bağlı Soğucak köyünde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Sağanak yağışın ardından eve gelmeyen Muhammet Duman (18) için köylüler tarafından arama çalışması başlatıldı. Köy Muhtarı Durmuş Çatak, Duman’ın koyunlarını otlattığı orman içi kaplanlar mevkiinde saat 23.00 sularında motosikletini bulduklarını ve ardından bir meşe ağacının altında Muhammet Duman’ın cansız bedenine ulaştıklarını belirtti.

Yıldırım çarpması sebebiyle vefat ettiği düşünülen Duman’ın cansız bedeni incelenmek üzerine Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yorumlar (0)
18°
hafif yağmur