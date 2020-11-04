Çanakkale’de yasa dışı bahis ve müstehcen sitelere erişim engeli
ÇANAKKALE’DE, YURTDIŞI KAYNAKLI 94 YASA DIŞI BAHİS SİTESİ İLE 13 MÜSTEHCEN İÇERİKLİ İNTERNET SİTESİNİN ERİŞİMİ ENGELLENDİ.
Çanakkale’de, yurtdışı kaynaklı 94 yasa dışı bahis sitesi ile 13 müstehcen içerikli internet sitesinin erişimi engellendi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından siber suçlarla mücadele kapsamında, Türkiye’de erişim sağlanabilen ve yasa dışı yayın yapan bahis ile müstehcen sitelere yönelik yürütülen operasyon neticesinde 94 yasa dışı bahis sitesi ile 13 müstehcen içerikli internet sitesi belirlendi.
Tespit edilen internet sitelerinin herkesin erişebileceği şekilde yurtiçi ve yurtdışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı, sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının oynanmasına imkan sağlaması ve müstehcen yayınlar yaptığının tespit edilmesi üzerine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile koordine sağlanarak, 107 internet sitesine Türkiye’den erişimin engellenmesi sağlandı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3