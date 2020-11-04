banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
“Ermenistan Lübnan’dan gönüllü asker ve para dileniyor”
“Ermenistan Lübnan’dan gönüllü asker ve para dileniyor”
Öğrenmenin yaşı yok
Öğrenmenin yaşı yok
İstanbul’da 48 bin bina hasar alacak
İstanbul’da 48 bin bina hasar alacak
Ayda'nın ailesi 2 haftadır ev bakıyormuş
Ayda'nın ailesi 2 haftadır ev bakıyormuş

Çanakkale’de yasa dışı bahis ve müstehcen sitelere erişim engeli

ÇANAKKALE’DE, YURTDIŞI KAYNAKLI 94 YASA DIŞI BAHİS SİTESİ İLE 13 MÜSTEHCEN İÇERİKLİ İNTERNET SİTESİNİN ERİŞİMİ ENGELLENDİ.

Asayiş 04.11.2020, 12:22
2
Çanakkale’de yasa dışı bahis ve müstehcen sitelere erişim engeli

Çanakkale’de, yurtdışı kaynaklı 94 yasa dışı bahis sitesi ile 13 müstehcen içerikli internet sitesinin erişimi engellendi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından siber suçlarla mücadele kapsamında, Türkiye’de erişim sağlanabilen ve yasa dışı yayın yapan bahis ile müstehcen sitelere yönelik yürütülen operasyon neticesinde 94 yasa dışı bahis sitesi ile 13 müstehcen içerikli internet sitesi belirlendi.

Tespit edilen internet sitelerinin herkesin erişebileceği şekilde yurtiçi ve yurtdışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı, sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının oynanmasına imkan sağlaması ve müstehcen yayınlar yaptığının tespit edilmesi üzerine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile koordine sağlanarak, 107 internet sitesine Türkiye’den erişimin engellenmesi sağlandı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
16°
hafif yağmur
banner378
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 17
2. Alanyaspor 6 16
3. Galatasaray 7 13
4. Karagümrük 7 11
5. Rizespor 7 11
6. Kasımpaşa 7 11
7. Başakşehir 7 10
8. Beşiktaş 6 10
9. Gaziantep FK 7 8
10. Sivasspor 6 8
11. Antalyaspor 7 8
12. Hatayspor 5 8
13. Malatyaspor 7 8
14. Göztepe 6 7
15. Erzurumspor 6 7
16. Konyaspor 6 6
17. Kayserispor 6 6
18. Gençlerbirliği 6 5
19. Trabzonspor 7 5
20. Denizlispor 6 5
21. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 8 17
3. Adana Demirspor 8 15
4. Samsunspor 8 15
5. Ankara Keçiörengücü 8 14
6. Altınordu 7 13
7. Adanaspor 8 12
8. Akhisar Bld.Spor 8 12
9. Giresunspor 7 11
10. Altay 6 10
11. Bursaspor 8 10
12. Balıkesirspor 8 10
13. Ümraniye 8 8
14. Menemen Belediyespor 7 6
15. Bandırmaspor 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 8 3
18. Eskişehirspor 8 3
Takımlar O P
1. Liverpool 7 16
2. Tottenham 7 14
3. Everton 7 13
4. Southampton 7 13
5. Wolverhampton 7 13
6. Chelsea 7 12
7. Aston Villa 6 12
8. Leicester City 6 12
9. Arsenal 7 12
10. Man City 6 11
11. Newcastle 7 11
12. Leeds United 6 10
13. Crystal Palace 7 10
14. West Ham 7 8
15. M. United 6 7
16. Brighton 7 5
17. Fulham 7 4
18. West Bromwich 7 3
19. Sheffield United 7 1
20. Burnley 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 8 17
2. Real Madrid 7 16
3. Atletico Madrid 6 14
4. Cádiz 8 14
5. Granada 7 14
6. Villarreal 7 12
7. Real Betis 8 12
8. Getafe 7 11
9. Osasuna 7 10
10. Elche 6 10
11. Athletic Bilbao 7 9
12. Barcelona 6 8
13. Valencia 8 8
14. Deportivo Alaves 8 8
15. Eibar 8 8
16. Sevilla 6 7
17. Celta de Vigo 8 6
18. Levante 7 5
19. Huesca 8 5
20. Real Valladolid 7 3