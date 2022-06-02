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Çanakkale’de yakalanan 100 düzensiz göçmen ülkesine gönderildi

Çanakkale Valiliği, 31 Mayıs tarihinde 100 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni ülkesine geri gönderdi.

Asayiş 02.06.2022, 14:33
Çanakkale’de yakalanan 100 düzensiz göçmen ülkesine gönderildi

Çanakkale Valiliği, 31 Mayıs tarihinde 100 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni ülkesine geri gönderdi.

Çanakkale’de farklı tarihlerde yakalanarak Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’nde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenler, ülkelerine geri gönderiliyor. Çanakkale Valiliği tarafından 31 Mayıs tarihinde 100 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, İstanbul ve Ankara’daki havalimanlarından kalkan charter ve tarifeli uçuşlarla Kabil’e gönderildi.

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