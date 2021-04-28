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Çanakkale’de uyuşturucu partisine polis baskını

Çanakkale’nin Biga ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında evde uyuşturucu partisi polisin baskınıyla son buldu. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 28.04.2021, 22:55
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Çanakkale’de uyuşturucu partisine polis baskını

Çanakkale’nin Biga ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında evde uyuşturucu partisi polisin baskınıyla son buldu. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin karanlık bir sokak arasında şüphelenip takip ederek Yunus ekipleriyle birlikte kıskıvrak yakaladıkları şahıslarla ilgili devam eden operasyonda bir eve baskın düzenlendi. Kendi aralarında uyuşturucu partisi veren şüphelilerin suçüstü yakalandıkları öğrenildi.

Dün gece saat 23.30’da başlayan ve 04.30’a kadar devam eden operasyonda bir miktar uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu madde içmeye yarayan aparat ve 1 adette uyuşturucu içmeye yarayan düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen A.G. ve A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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