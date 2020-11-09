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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda 15 yabancı gözaltına alındı

ÇANAKKALE’DE 8 AYRI ADRESE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 15 AFGANİSTAN UYRUKLU ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Asayiş 09.11.2020, 19:15
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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda 15 yabancı gözaltına alındı

Çanakkale’de 8 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 15 Afganistan uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Hassas burunlu uyuşturucu arama köpeklerinin de katıldığı operasyonda 150 gram metamfetamin ve 50 gram sihirli mantar ele geçirilirken, 15 Afganistan uyruklu şahıs gözaltına alındı.

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