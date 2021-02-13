Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu:1 gözaltı

Çanakkale’de, polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Bugün saat 12.00 sıralarında kent merkezinde şüphelendikleri İran uyruklu F.T. isimli şüpheliyi durduran ekipler, yaptıkları üst aramasında; 250 gr Metamfetamin maddesi, 12 adet Extasy uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına bulunan şahıs, alınan ifadesinin ardından yarın mevcutlu olarak Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına götürülecek.

’Çatır çutur devam’

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun resmi sosyal medya hesabından yaptığı ’2020’de uyuşturucu ile mücadele çatır çutur devam etti’ paylaşımına da Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de destek vererek, ele geçirdikleri uyuşturucu maddelerden ’Çatır çutur devam’ yazdılar.