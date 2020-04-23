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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

ÇANAKKALE’NİN BİGA İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 5 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

ÇANAKKALE’NİN BİGA İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 5 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

23 Nisan 2020 Perşembe 13:46
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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Çanakkale’nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Şubat’ta Çanakkale’nin Biga ilçesi Çınardere köyü girişi Kozorman mevkiinde bulanan tavuk çiftliğine operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda yakalanan 3 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Daha sonra operasyonla ile ilgili yapılan geniş çaplı araştırmalar neticesinde, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen E.D. ve A.B.D isimli şahıslara ulaşıldı. İki adrese, narkotik köpeği ‘Roket’in de kullanıldığı operasyon düzenlendi. 2 ayrı adreste yapılan aramalarda; toz esrar, 10 adet extacy hap, 1 adet cep telefonu, skunk ve kenevir üretiminde kullanılan; 2 adet vantilatör, 2 adet 400 watt ısı veren florasan lamba, 1 adet bitki yetiştirme reflektörü, 2 adet metamfetamin içiminde kullanılan piknik tüpü, 3 adet özel solüsyon, 1 adet 2 litrelik solüsyonları püskürtmek için kullanılan sprey, 1 adet regilatör priz, 1 adet zaman ayarlı priz, 1 adet fan, 1 adet fan hız kontrol prizi, 1 adet alüminyum folyo, havalandırma borusu, 2 adet özel yapım kancalı ip, 1 adet içi alüminyum folyo kaplı çadır ele geçirildi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan E.D. ve A.B.D. tutuklanarak Çanakkale Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, ele geçirilen malzemelere ise el konuldu.

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