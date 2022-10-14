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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 406 gram esrar maddesi, 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Asayiş 14.10.2022, 11:47
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 406 gram esrar maddesi, 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Yenice ilçesinde 4 şüphelinin evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 406 gram esrar maddesi, 8 kök kenevir bitkisi, av tüfeği ve uyuşturucu hazırlama aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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