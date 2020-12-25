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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 25.12.2020, 15:46
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Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Önceki gün R.U isimli şahsın Lapseki ilçesine satmak için uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınması üzerine harekete geçen ekipler, geliş istikametlerini kontrol altına aldı.Düzenlenen operasyon neticesinde araç içerisinde S.Ş, A.T ve R.U isimli şahıslar ile birlikte 40 gram toz esrar ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, uyuşturucu maddelere el konuldu.
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