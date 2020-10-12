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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
ÇANAKKALE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.
Asayiş 12.10.2020, 16:21
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Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlarda TCK 188 (Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti) suçundan 4 olayda 5 şüpheli hakkında işlem yaptı. 2 kişi tutuklanırken, 3 kişi de adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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