Çanakkale’de tarihi kilise çanı ele geçirildi

Çanakkale’de yapılan operasyonda 1800 yılından kalma tarihi kilise çanı ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1800 yılından kalma üzerinde 1817 yazılı ve haç işareti bulunan kilise çanı ele geçirildi. Şüpheli S.E. hakkında 2863 SKM suçundan adli işlem yapıldı.