Çanakkale’de tarihi eser operasyonu

Çanakkale’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda, Osmanlı Mecidi Şems Madalya, Osmanlı Mecidi Nişanı yeni madalya, Osmanlı gümüş Kılıçlı Liyakat madalyası ve Osmanlı gümüş Liyakat Madalyası ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde M.G isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, Osmanlı Mecidi Şems Madalya, Osmanlı Mecidi Nişanı yeni madalya, Osmanlı gümüş Kılıçlı Liyakat madalyası ve Osmanlı gümüş Liyakat Madalyası ele geçirildi. Şüpheli M.G hakkında 2863 SKM suçundan adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.