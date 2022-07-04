Çanakkale’de tarihi eser operasyonu

Çanakkale’de tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan aramada çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan aramada, 1 adet metal (kazma kürek), 1 adet metal süngü, 1 adet el kantarı, 1 adet dürbün, 121 adet kurşun materyal, 63 adet metal obje, 58 adet taş obje, 13 adet mermi ve kovan, 19 adet sikke, 1 adet köstekli saat, 1 adet kazma, 1 adet hassas terazi, 2 adet metal dedektör ve ekipmanları ele geçirildi.