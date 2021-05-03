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Çanakkale’de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Çanakkale’de polis ekiplerince gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 11 sikke, Osmanlı Dönemi’ne ait olduğu değerlendiren 17 para ve 28 metal obje ele geçirildi.

Asayiş 03.05.2021, 14:56
Çanakkale’de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Çanakkale’de polis ekiplerince gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 11 sikke, Osmanlı Dönemi’ne ait olduğu değerlendiren 17 para ve 28 metal obje ele geçirildi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezine ilçesinde E.H.’ye ait eve operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramalarda; 11 sikke, Osmanlı Dönemi’ne ait olduğu değerlendiren 17 para ve tarihi niteliği olduğu değerlendirilen 28 metal obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.H. alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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