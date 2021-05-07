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Çanakkale’de takla atan otomobildeki arılar yola saçıldı

Çanakkale’de meydana gelen trafik kazasında, otomobil içerisinde bulunan kovandaki arılar etrafa saçılırken, yardıma gelenlere de zor anlar yaşattı.

Asayiş 07.05.2021, 19:01
Çanakkale’de takla atan otomobildeki arılar yola saçıldı

Çanakkale’de meydana gelen trafik kazasında, otomobil içerisinde bulunan kovandaki arılar etrafa saçılırken, yardıma gelenlere de zor anlar yaşattı.

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Uzunalan köyü ile Kızılelma köyü arasında bir otomobil 30 metrelik uçurumdan düştü. Araç içerisinde bulunan arılar, çevreye saçıldı. Kızılelma köyü yakınlarındaki arı kovanlarının bakımını yaptıktan sonra 2 kovan arı ile Göle köyüne gelmek üzere yola çıkan Mehmet Paşık idaresindeki 17 ZA 279 plakalı otomobil, yolda mıcıra kapıldı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Paşık uçuruma uçtuğunu ve kazayı yara almadan geçirdiğini belirterek, “Kaza, mıcırdan meydana geldi. Taksi sağ-sol yapmaya başlayınca kaydırdık. Kendime arı almıştım onları taşıyordum” dedi.

Çevreye saçılan arılar, otomobili kurtarmaya gelen vatandaşlara da zor anlar yaşattı.
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