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Çanakkale’de piyasa değeri 200 bin liralık kokain ele geçirildi

Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 200 bin lira olan 100 gram kokain ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Asayiş 23.04.2021, 17:38
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Çanakkale’de piyasa değeri 200 bin liralık kokain ele geçirildi

Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 200 bin lira olan 100 gram kokain ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Çanakkale’de bugün öğle saatlerinde şüphelendikleri 34 DSZ 612 plakalı otomobili durduran Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hassas burunlu narkotik köpeği Lina ile araç içerisinde arama yaptı. Arabanın her tarafını didik didik arayan narkotik köpeği Lina, kaputun altında bulunan sigorta bölümünde zulalanmış halde, piyasa değeri 200 bin lira olan 100 gram kokain maddesi buldu.

Kokain maddesine narkotik ekiplerince el konulurken, otomobil içerisinde bulunan 2 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor.
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