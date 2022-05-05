Çanakkale’de park halindeki iki araç yandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde park halindeki iki otomobil yandı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Mahallesi İstiklal Caddesi Park Sokak üzerinde park halindeki 17 GJ 087 plakalı otomobil aniden alev aldı. Alevler kısa sürede otomobilin her tarafını sararken, çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler LPG tankına sıçramadan yangını kontrol altına aldı. Otomobilin önünde bulunan 17 LP 681 plakalı otomobilin de arkası yandı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.