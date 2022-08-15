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Çanakkale’de otomobil koyun sürüsüne daldı: 13 koyun telef oldu

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde otomobilin arasına daldığı sürüdeki 13 koyun telef olurken, sürücü de yaralandı.

Asayiş 15.08.2022, 22:36
Çanakkale’de otomobil koyun sürüsüne daldı: 13 koyun telef oldu

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde otomobilin arasına daldığı sürüdeki 13 koyun telef olurken, sürücü de yaralandı.

Kaza, Yenice ilçesi Seyvan köyü yakınlarında meydana geldi. Kalkım beldesinden Yenice ilçesi istikametine gitmekte olan Olcay Ö. yönetimindeki 17 YA 313 plakalı otomobil, yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı. 13 koyunun telef olduğu kazada sürücü ise yaralandı. Kaza sonrasında Yenice-Balıkesir Karayolunda ulaşım geçici süre tek şeritten sağlandı.

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