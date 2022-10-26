Çanakkale’de otomobil ile motosiklet kafa kafa çarpıştı: 1 ölü

Çanakkale’de otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Bayramiç ilçesi Çiftlik köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar G. idaresindeki 17 HG 193 plakalı otomobil ile Ender Yavaş’ın kullandığı 17 TR 207 plakalı motosiklet kafa kafa çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Ender Yavaş yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Yavaş’a ilk müdahalesini yaparak Bayramiç Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ender Yavaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.