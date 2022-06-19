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Üsküdar Beylerbeyi’nde koruluk içiresindeki bulunan 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Çanakkale’de ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü yakınlarında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Asayiş 19.06.2022, 20:06
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü yakınlarında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü yakınlarında saat 14.00 sıralarında ziraat alanında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçramasının ardından ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Köylülerinde söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.