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Çanakkale’de ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü yakınlarında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Asayiş 19.06.2022, 20:06
Çanakkale’de ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü yakınlarında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü yakınlarında saat 14.00 sıralarında ziraat alanında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçramasının ardından ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Köylülerinde söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

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