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Çanakkale’de orman yangını
ÇANAKKALE'DE ÇIKAN ORMAN YANGININA EKİPLER HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİYOR. YANGININ RÜZGAR SEBEBİYLE YAYILDIĞI BİLDİRİLDİ.
Asayiş 14.08.2020, 14:55
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Çanakkale’de çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının rüzgar sebebiyle yayıldığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kurşunlu köyünde henüz belirlenemeyen bir sebeple saat 14.30 sıralarında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İlk müdahaleyi yapan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere 3 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahale edildiği bildirildi.
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