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Çanakkale’de orman yangını alevler gökyüzünü kapladı
Çanakkale’de tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.
Asayiş 14.08.2021, 16:24
Çanakkale’de tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.Bayramiç ilçesi Aşağışevik köyü yakınlarında tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın şiddetiyle büyüyen yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler, havadan 3 helikopter, karadan ise 10 arasöz ve çok sayıda orman işçisiyle yangını kontrol altına almak için müdahaleye ediyor.