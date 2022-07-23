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Çanakkale’de orman yangını

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Asayiş 23.07.2022, 16:43
Çanakkale’de orman yangını

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Derbentbaşı köyü mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Çevredeki dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına, havadan 2 uçak, 3 helikopter, karadan ise 7 arazöz ve 2 dozer ile müdahale ediliyor.

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