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Çanakkale’de öldürülen ünlü eğitimcinin şoförü Şerif Eker Beykoz’da son yolculuğuna uğurlandı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan’ın şoförü Şerif Eker’in cenazesi Beykoz’a getirildi. Eker, Beykoz’da kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Asayiş 15.07.2022, 14:52
Çanakkale’de öldürülen ünlü eğitimcinin şoförü Şerif Eker Beykoz’da son yolculuğuna uğurlandı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan’ın şoförü Şerif Eker’in cenazesi Beykoz’a getirildi. Eker, Beykoz’da kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde önceki gece çiftliğindeki evinde bıçaklanarak öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan’ın şoförü Şerif Eker’in (46) cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Beykoz Mahmut Şevket Paşa Köyü’ne getirildi. Selam Camii’nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazına Şerif Eker’in ailesi, arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Cenaze namazının ardından Şerif Eker, Mahmut Şevket Paşa Köyü mezarlığında toprağa verildi.

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