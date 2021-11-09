Çanakkale’de narkotik operasyonu: 31 tutuklama

Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 31 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde son 20 günde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonlarda; 275 gram bonzai, 100 gram esrar, 18 gram metamfetamin, 80 sentetik ecza, 7 tabanca, 5 tüfek, 204 mermi, 11 fişek ve 3 bin 220 TL ele geçirilirken 116 şüpheli de gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslardan 73’ü serbest bırakılırken, 43’ü adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 31’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 13 şüphelinin de arandığı bildirildi.

Öte yandan, haklarında farklı suçlardan yakalama emri bulunan 6 şüpheli de yakalanarak cezaevine gönderildi.