Çanakkale’de minibüs tarlaya uçtu: Uzman erbaş hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Bayramiç’in Beşik köyü mevkiinde meydana geldi. Elma hasadı için işçi taşıyan Zeki Varol idaresindeki 17 FH 795 plakalı minibüs iddiaya göre kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedilerek 8 metre yükseklikten tarlaya uçtu. Kazada, minibüste bulunan sözleşmeli uzman erbaş Musa Düşkün hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.