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Çanakkale’de minibüs tarlaya uçtu: Uzman erbaş hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde elma hasadına işçi taşıyan minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 8 metrelik yükseklikten tarlaya uçtu. Kazada, minibüste bulunan sözleşmeli uzman erbaş Musa Düşkün (31) hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.
Asayiş 09.12.2022, 12:43 09.12.2022, 13:06
Kaza, sabah saatlerinde Bayramiç’in Beşik köyü mevkiinde meydana geldi. Elma hasadı için işçi taşıyan Zeki Varol idaresindeki 17 FH 795 plakalı minibüs iddiaya göre kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedilerek 8 metre yükseklikten tarlaya uçtu. Kazada, minibüste bulunan sözleşmeli uzman erbaş Musa Düşkün hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.