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Çanakkale’de lastik botla denize açılan kişi kayboldu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde balık tutmak için botla denize açılan kişi kayboldu. Ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.

Asayiş 21.07.2022, 11:58
Çanakkale’de lastik botla denize açılan kişi kayboldu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde balık tutmak için botla denize açılan kişi kayboldu. Ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyü altı mevkiinde dün gece balık avlamak için lastik botla denize açılan Osman Boran, bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı. Sabah saatlerinden itibaren helikopterin de katıldığı arama çalışmalarında 5 kişilik dalış ekibi ve 3 sahil güvenlik botu ile çalışmaları sürüyor. Boran’ın bindiği lastik bot, Ayvacık ilçesine bağlı Kadırga koyunda karaya vurmuş şekilde bulundu.

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