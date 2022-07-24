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Çanakkale’de kaza sonrası çıkan yangın kontrol altında

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde trafik kazasının ardından çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Asayiş 24.07.2022, 16:19
Çanakkale’de kaza sonrası çıkan yangın kontrol altında

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde trafik kazasının ardından çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Öğretmenin Yeri mevkiinde Evren Obir (35) idaresindeki 10 AFY 748 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak ormanlık alana girdi. Kazada, sürücü ile eşi Özlem Obir (32) ve 3 yaşındaki oğlu Ediz yaralanarak Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrasında aracın motor bölümünde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerine gelerek yangına müdahale etmeye başladı. Yangına, havadan 2 helikopter, karadan ise 1 ilk müdahale aracı, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer, 5 hizmet aracı, 2 treyler, 1 belediye itfaiyesi ve 70 personel ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

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