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Çanakkale’de kaybolan yaşlı adam hala aranıyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan Mehmet Emin Şahin (67) için arama çalışmaları sürüyor.

Asayiş 13.10.2021, 11:01
Çanakkale’de kaybolan yaşlı adam hala aranıyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan Mehmet Emin Şahin (67) için arama çalışmaları sürüyor.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Hacıgelen köyünde ikamet eden Mehmet Emin Şahin, dün akşam saatlerinde koyunlarına bakmak için çıktıktan sonra tekrar eve gelmeyince, ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Son olarak Koru Hacıgelen köyünün Koru Mahallesi’nde görülen Mehmet Emin Şahin için arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmalarına; İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri ve vatandaşlar da katıldı.

Şahin’in beyninde tümör olduğu ve zaman zaman unutkanlık yaşadığı ifade edildi.

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