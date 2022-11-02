Çanakkale’de kaybolan alzheimer hastası kadın bulundu

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki alzheimer hastası kadın, kaybolduğu köyün yaklaşık 1 kilometre yakınların ekipler tarafından bulundu.

Ezine’nin Çamköy köyünde yaşayan Zahide Buran’ın eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Alzheimer hastası olduğu belirtilen Buran’ın kaybolduğu köy çevresinde jandarma, AFAD, AKUT ile Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin köye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Köyaltı mevkisinde bulduğu Buran, sağlık kontrolünün ardından yakınlarına teslim edildi.