Çanakkale’de kaçak sigara operasyonuna 2 gözaltı

Çanakkale ve Çan ilçesinde kaçak sigara operasyonunda polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Bir şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ederken, operasyonda çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde il merkezi ve Çan ilçesinde kaçak sigara operasyonu düzenlendi. Operasyonda şüpheliler, İ.T, E.Ö ve M.Ş’nin adreslerinde arama yapıldı. Operasyonda, TAPDK Bandrolü bulunmayan 50 bin dal boş makaron, 8 bin dal doldurulmuş sigara, 46 bin dal bandrolsüz boş makaron, 43 bin 800 dal bandrollü boş makaron, 82 kilogram bandrollü tütün, 2 elektrikli sigara doldurma makinesi, 2 kompresör makinası ve 30 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler E.Ö. ve M.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheliler, E.Ö. ve M.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli İ.T’yi ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.