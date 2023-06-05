Çanakkale’de kaçak sigara operasyonu

Çanakkale’de gerçekleştirilen kaçak sigara operasyonunda 117 bin 160 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda 5607 SKM suçundan bir şahsın depo olarak kullandığı ikametinde yapılan adli arama neticesinde toplamda 1 adet elektrikli sigara doldurma makinesi, 1 adet 3 motorlu hava kompresörü, 117 bin 160 adet doldurulmuş makaron, 50 adet mükerrer kullanılmak üzere kesilmiş bandrol, 33 kilogram açık tütün bularak ilgili karara istinaden el koydu. A.A. ve H.A. isimli şüpheli şahıslar, hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.