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Çanakkale’de kaçak içki operasyonu
ÇANAKKALE’NİN BİGA İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINIRKEN, TOPLAM 74 LİTRE DE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 13.07.2020, 10:46
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Çanakkale’nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, toplam 74 litre de alkol ele geçirildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte alkollü içki kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Biga’da büfe ve marketlerde kaçak ve sahte içki satışı yapıldığını tespit etti. 1 otomobil, 1 otobüs ve şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramalarda, 74 litre çeşitli markalarda kaçak içki ele geçirildi.
Aramada bulunan kaçak içkilere el konurken, şüpheli I.O.,H.A, ve N.M. isimli şahıslar gözaltına alındı.
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