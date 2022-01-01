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Çanakkale’de jandarmadan sahte rakı operasyonu
Çanakkale’de gerçekleştirilen operasyonda 312 şişe sahte rakı ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.
Asayiş 01.01.2022, 15:59
Çanakkale’de gerçekleştirilen operasyonda 312 şişe sahte rakı ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayramiç ilçesinde dün akşam saatlerinde yeni yıla saatler kala düzenlediği operasyonla 312 şişe sahte rakı ele geçirdi. Panelvan araç içerisinde satışa hazır halde bulunan sahte rakılara el konulurken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.