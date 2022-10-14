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Çanakkale’de izinsiz kazıya 2 gözaltı
Çanakkale’nin Ezine ilçesinde jandarma ekipleri birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 2 kişiyi yakaladı.
Asayiş 14.10.2022, 11:59
Çanakkale’nin Ezine ilçesinde jandarma ekipleri birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 2 kişiyi yakaladı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Ezine ilçesinde operasyon düzenledi. Birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 2 kişi gözaltına aldı.
İzinsiz kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.