Çanakkale’de gözaltına alınan HDP’li milletvekilinin oğlu adliyeye sevk edildi

PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon sonucu Çanakkale’de gözaltına alınan HDP Milletvekili Hüda Kaya’nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, adliyeye sevk edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne 20 Haziran Pazartesi günü gelen bir e-postada, “Muhammed Cihad Cemre isimli şahıs Kandil’e PKK’lı teröristlerin yanına gidip geliyor. Orada örgüt yöneticileri ile görüşmeler yapıyor, Kandil’de teröristlerle çektirdiği fotoğrafları emniyet güçlerimizle paylaşmak istiyorum” şeklinde örgütsel doküman ve fotoğraflar yer alması üzerine harekete geçti.

HDP Milletvekili Hüda Kaya’nın oğlu Muhammed Cihad Cemre’nin PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri nedeniyle kırmızı bültenle aranan Cafer K. kod adlı PKK Merkez Komite Üyesi Abidin Karakoç ve Bozan Tekin kod adlı PKK İran Sekretaryası ile birlikte kırsal alanda silahlı olarak fotoğraflar çektirdiği ortaya çıktı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstihbarat ve TEM Şube ekiplerince Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu HDP Milletvekili Hüda Kaya’nın oğlu Muhammed Cihad Cemre gözaltına alındı. Operasyon doğrultusunda yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Muhammed Cihad Cemre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.