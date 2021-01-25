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Çanakkale’de, Gelibolu-Lapseki feribot seferlerine fırtına engeli
Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gelibolu-Lapseki feribot seferleri geçici süreyle durduruldu.
Asayiş 25.01.2021, 09:55
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Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gelibolu-Lapseki feribot seferleri geçici süreyle durduruldu.
Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli- Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurmuştu.
Öte yandan, şiddetli lodos nedeniyle Gelibolu- Lapseki feribot seferleri de geçici süreyle askıya alındı. Konuya ilişkin Gestaş A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada; “Bugün Gelibolu-Lapseki hattında, olumsuz hava koşullarından dolayı geçici süreyle seferler iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.Rüzgarın şiddetini azaltmasıyla birlikte seferlerin yeniden yapılması planlanıyor. Ayrıca, Çanakkale- Eceabat ile Çanakkale- Kilitbahir feribot seferleri saatine uygun bir şekilde devam ediyor.