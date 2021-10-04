Çanakkale’de fuhuş operasyonu: 9 gözaltı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükkuyu Beldesinde insan ticareti, fuhuş, fuhuşa teşvik suçlarını işleyen organize suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyonda 5’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalama çalışmaları da sürüyor.

Öte yandan organize suç örgütüne yapılan operasyonda; 11 adet cep telefonu, 15 adet sim kart, 2 bin 60 lira Türk lirası ve 3 bin 200 Özbekistan Somu parası ele geçirildi.